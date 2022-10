“Dentro chi è più in forma, non i nomi!”, parla l’ex Juve￼

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera sul momento attuale dei bianconeri.

Intervista Marocchino ex Juve

“Io sono molto attento sul passo dei giocatori. Sia McKennie che Rabiot, quando giocano, fanno goal. Miretti non arriva davanti al portiere. Ha qualità, ma non è Marchisio. Il talento che puoi avere adesso è mettere dentro chi è più in forma e non per i nomi. Ai giovani bisognerebbe dare un po’ più di spazio perchè peggio di così non si può fare”