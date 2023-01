Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è intervenuto sul canale Twitch della società bianconera ed ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Intervista Fagioli

Cosa rappresenta Danilo per la squadra e per te?

“È un punto di riferimento per me e per tutti, ha tanto carisma, ha sempre una parola in più per i compagni, aiuta i singoli. Mi ha sempre sostenuto fin dai tempi di Pirlo, lo ammiro tanto come persona ed è un giocatore fenomenale”.