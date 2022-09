Galliani: “Allegri? Se Juve non vince non è solo colpa sua”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dal palco al Festival dello Sport a Trento. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Galliani su Allegri

“Allegri? Gli voglio bene, non lo avrei cacciato se fossi stato un dirigente della Juventus. Allegri arrivò al Milan e vinse scudetto e Supercoppa Italiana. Si qualifica agli ottavi di finale di Champions League in tutti gli anni, alla Juve vince scudetti di fila. Il passato di Allegri per me conta molto, se la Juve non va bene in questo periodo non credo che la responsabilità sia solo dell’allenatore. Secondo me lo sport è ciclico: ci sono dei momenti in cui non vinci, è come la vita. Capita. E’ successo anche al Real Madrid, al Milan, all’Inter. Non è colpa di nessuno, è una ruota che gira”