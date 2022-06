Intervista Zola: “Ecco la mia favorita per lo scudetto”

L’ex calciatore di Cagliari e Napoli Gianfranco Zola ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Zola sullo scudetto in Serie A

Favorito per lo scudetto?

«Metto il Milan, perché lo ha appena vinto e parte con un vantaggio psicologico. Però mi aspetto grande battaglia in campionato: Inter, Juve, Napoli, Roma e Lazio secondo me miglioreranno il loro rendimento».

Buffon dice che Di Maria nel campionato italiano avrebbe lo stesso impatto di Maradona: è d’accordo?

«Il campionato italiano non è al livello di altri tornei, e penso ovviamente alla Premier e alla Liga. Quindi Di Maria, se davvero la Juve lo prendesse, potrebbe fare la differenza per le sue grandi qualità tecniche. Però non tirerei in ballo il nome di Maradona: Diego è nell’Olimpo, lasciamolo stare…»