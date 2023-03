Credete di eliminare la Juventus? Sentite cosa dice Grifo

La redazione di TuttoJuve ha contattato l’esterno del Friburgo e prossimo avversario della Juventus in Europa League, Vincenzo Grifo, per parlare approfonditamente del match di domani.

Intervista Grifo Juventus

Quanto credete nell’impresa di superare il turno e l’Europa-Park, la cui prima ed ultima sconfitta risale ad agosto, come potrà aiutarvi contro la Juventus?

“La Juve ci ha dimostrato il suo valore nel match di andata, è una grande squadra ed è composta da ottimi giocatori come Di Maria. C’è molto rispetto per il nostro avversario, ma giochiamo in casa e i tifosi saranno dalla nostra parte. La loro spinta potrà farci segnare almeno un gol”