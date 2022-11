Zdenek Grygera, ex difensore ceco di Juventus, Ajax, Sparta Praga e Fulham, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport su Paul Pogba.

A proposito di Pogba: lei, oltre che per il gol all’Inter, è ricordato con piacere dai tifosi anche per aver affittato al sua casa in centro a Torino a Pogba…

«E’ vero. Paul, appena arrivato alla Juventus, si sistemò a casa mia, in piazza Bodoni. Dopo Pogba, l’ho affittata anche ad altri giocatori».