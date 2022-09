Fiorentina, sentite Italiano: “Che rammarico non aver vinto!”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match casalingo contro la Juventus pareggiato per 1-1.

Intervista Italiano Juventus

“Sono rammaricato per non aver vinto, ma rimane la prestazione come altre ad inizio stagione. Continuando a giocare così, qualche soddisfazione ce la prenderemo. Kouamé ha chiesto il cambio, è stato un siparietto simpatico. I ragazzi hanno dato l’anima nonostante un gran caldo e hanno fatto un’ottima gara come col Napoli. Stiamo lasciando qualche punto per strada e speriamo di riprendercelo più avanti”