Intervista Iuliano: “Juve? Abbiamo toccato il fondo”

Mark Iuliano, storico ex difensore della Juventus, a TuttoJuve analizza gli ultimi avvicendamenti in casa bianconera e non solo.

Intervista Iuliano

Però la sconfitta col Monza, arrivata in 10 e con un tiro in porta nello specchio in 95′, non ti ha reso di certo ottimista in quel momento.

“Certo che no, è stata una brutta sconfitta da cui ci si dovrà rialzare al più presto. Noi tifosi siamo molto arrabbiati, è vero, ma non pensiamo che allenatore e calciatori siano felici di questa situazione. Loro sono i primi ad esserne consapevoli. Qualcosa di sbagliato è stato fatto, alcuni poi devono ancora capire che cosa significa indossare quella maglia, ma non me la sento di star qui a trovare dei difetti. Abbiamo già toccato il fondo, non credo possa andare peggio. Ci vuole ottimismo, unione, tutti devono remare dalla stessa parte. Non buttiamo via quello che abbiamo costruito negli ultimi anni”