Bonucci svela: “Una cosa mi ha fatto davvero male”

Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci è stato intervistato da Sky Sport dopo la gara di Nantes. Le sue parole riportate da Tuttojuve.

Intervista Bonucci

Sei stato il primo ad alzarti dalla panchina al gol di Di Maria. Come stai vivendo questa situazione? Il lungo infortunio, il fatto di non poter dare il tuo apporto in campo…

“Sono partito quando è partita la palla, era una traiettoria perfetta per vedere che sarebbe stato gol quindi non vedevo che la palla entrasse per entrare a festeggiare. Ovvio che per come sono fatto, stare lontano dalla squadra, dai compagni, non respirare il clima partita, mi ha fatto un po’ stare male, perchè non sono abituato a questo. Questo infortunio al tendine dell’adduttore mi ha tenuto fuori un bel po’, però adesso sto riprendendo la condizione, l’importante adesso è essere tutti a disposizione perchè ci saranno tre mesi e più che saranno importantissimi per arrivare in campionato dove dobbiamo arrivare e in Europa League il più lontano possibile”