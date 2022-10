Intervista Llorente: “La mia Juve era diversa, vi spiego”

Fernando Llorente, ex attaccante bianconero attualmente svincolato, parla alla Gazzetta dello Sport della Juve attuale e la confronta alla sua.

Intervista Llorente

Nel 2014-15, la sua Juventus aveva 3 punti dopo le prime tre partite del girone, esattamente come i bianconeri adesso. Alla fine superaste il turno e arrivaste alla finale di Berlino. Può succedere anche stavolta?

«Lo spero con tutto il cuore. Superare il girone è ancora possibile, mi aspetto una bella vittoria in casa del Maccabi Haifa anche per dimenticare in fretta il ko di San Siro. Però è difficile paragonare questa Juventus alla mia».

Perché?

«La Juventus 2014-15 era reduce dai tre campionati conquistati con Antonio Conte: era abituata a trionfare. Adesso, dopo due anni senza scudetto, i bianconeri stanno faticando a ricreare quella mentalità. Per uscire da questo momento e rimontare tanto in Champions quanto in campionato la Juve deve ritrovare lo spirito dei Chiellini, dei Tevez e dei Barzagli»