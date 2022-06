Juve, senti Toni: “Ecco chi prendere per l’attacco”

Luca Toni, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

Intervista Luca Toni

Il vice Vlahovic – «Punterei su due diverse tipologie di punte: o un giovane di prospettiva che possa crescere alle spalle di Vlahovic. O un giocatore esperto che accetti di partire come alternativa del serbo. Quest’ultimo deve essere un attaccante consapevole del proprio ruolo. Sono convinto che l’opzione migliore sia quella di andare sul sicuro e riportare a “casa” Alvaro Morata».

Mercato Juve in Italia – «Arnautovic, per una questione di struttura e caratteristiche fisiche, è un nove che ha bisogno di giocare con continuità per rendere al massimo. Per le punte di stazza – e lo dico per esperienza personale – è più complicato incidere entrando a partita in corso. Muriel mi è sempre piaciuto molto e sono convinto che non abbia ancora espresso totalmente il suo potenziale. Bisogna vedere se il passaggio in un top club lo possa agevolare da questo punto di vista. Raspadori è diverso, però è un bel talento».