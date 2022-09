“La Juve ha un collaboratore eccezionale”, l’annuncio

Massimiliano Maddaloni, ex collaboratore di Roberto Donadoni allo Shenzen, parla del supervisore della Juve Giovanni Andreini in una intervista a Tuttosport.

Intervista Maddaloni

Quanto avete lavorato insieme?

«Per otto mesi, ma ho mantenuto ancora un ottimo rapporto con Andreini. Allo Shenzen arrivai da solo: all’inizio bisogna conoscersi non soltanto professionalmente, ma anche caratterialmente. E in Giovanni ho trovato delle qualità eccezionali: è una persona estroversa, allegra, sempre propositiva. Come vice di Donadoni lavoravo in stretto contatto con lui: insieme curavamo la parte delle metodologie di allenamento e delle esercitazioni».

Andreini è arrivato a luglio alla Juventus, ma non si sono ancora visti i frutti del suo lavoro…

«Dategli tempo. Conoscendolo, non sarà arrivato a Torino imponendo i suoi metodi: è una persona intelligente, si sarà approcciato allo staff con umiltà, cercando di capire e di collaborare. Ma il suo programma funziona ed è utile per valutare se un giocatore si è allenato bene durante la settimana. Poi, ovvio, è l’allenatore a decidere chi far giocare, come mi diceva sempre Lippi».