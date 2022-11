Intervista Mandzukic: “Dominio Juve destinato a finire”

Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sui problemi dei bianconeri.

Intervista Mandzukic sulla Juve

Che idea si è fatto dei problemi della Juventus?

«Dall’esterno non è facile giudicare. Ma nel calcio nulla dura per sempre e anche il dominio della Juve era destinato a finire prima o poi. Ha perso diversi leader chiave, ragazzi che sapevano come vincere con continuità. È relativamente facile giocare una grande partita, ma è difficile ripeterla ogni settimana ed è quello che bisogna fare per vincere uno scudetto. La Juve ha ancora molta qualità, ma serve tempo per costruire una squadra, un carattere e acquisire le abitudini da scudetto. La Juve non è per tutti. Sono certo che prima o poi tornerà al livello che i tifosi desiderano».