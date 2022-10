“Stagione Juve condizionata”, sentite Marchetti

Intervenuto a “TMW Radio”, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti commenta il momento della Juventus.

Intervista Marchetti

“La Juve guarda avanti in questa stagione, la speranza di migliorare e la consapevolezza di doverlo fare il prima possibile. I rientri di Chiesa e Pogba e quella normalità di cui parlava Allegri sono fondamentali. Non è che se giocano Kostic o Milik piuttosto che Chiesa o Di Maria la Juve sia da retrocessione, la rosa è competitiva ma si sono create una serie di combinazioni che hanno condizionato la stagione bianconera. In estate poi c’è stata una rivoluzione progettuale alla Juve, nel 2021 il più ‘anziano’ tra gli acquisti era stato Locatelli, visti i risultati non perfetti la società ha deciso di portare esperienza”