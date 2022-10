Marocchi su Di Maria: “Può influire sul lavoro di Allegri”

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui parla della squadra di Allegri e di Di Maria.

Di Maria può essere ancora la chiave?

«Lui è giocatore che prende palla non tanto per fare uno sviluppo troppo corale per cui la prende, la riappoggia dietro, poi si allarga eccetera… No: lui si gira e ti punta con l’idea sempre di servire l’attaccante. In questo senso, fermo restando l’obiettivo di arrivare al 13 novembre con non troppo distacco dai primi posti, a quel punto diventerebbe veramente molto interessante, e non semplice, il lavoro di Allegri. Se uno pensa di avere Chiesa, Vlahovic, Milik, Kostic e Di Maria… Beh: provare a farne giocare almeno 4 contemporaneamente permetterebbe di mettere in pista un bel potenziale offensivo. Sarebbe un bel lavoro da allenatore potercela fare».