Marotta: “Juve? Ecco perchè è finito il mio ciclo”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta a Radio RAI ha parlato del suo addio alla Juventus, con l’acquisto di Cristiano Ronaldo che sembrava aver incrinato il rapporto tra il dirigente e il club.

Intervista Marotta Juve

“All’interno di una struttura dirigenziale ci sono delle idee differenti ma questo non vuol dire che fossi totalmente contrario all’operazione Ronaldo alla Juventus. CR7 era ed è un’icona ed era ed è un campione. Bisogna poi fare i conti con il contesto economico-finanziario di una società, ma quello non è stato assolutamente il motivo di interruzione del mio rapporto con la Juventus, il mio ciclo in bianconero era finito, nel momento in cui è stata presa quella decisione l’ho rispettata”