PSG, Marquinhos: “Ecco cosa penso della Juventus”

Intervistato da Le Parisien, il capitano del PSG Marquinhos ha parlato in vista della gara di domani con la Juventus.

Intervista Marquinhos

Cosa ti ispira della Juventus?

“Ci sono degli amici lì, ho giocato contro di loro quando ero in Italia, ma è passato tanto tempo. La squadra è cambiata. C’è sempre questo carattere italiano, questo fisico, tanta tattica. È una squadra che mette molto impegno. Non bisogna aspettarsi una partita tranquilla, sarà una partita di alto livello. Dovremo attaccare bene, questi sono punti importanti per la qualificazione”