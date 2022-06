“Prima la Juve pagava e comprava, ora…”, l’ex Mauro bacchetta

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Massimo Mauro

Sorpreso da questo mercato della Juventus che non si sblocca?

«In passato la Juve aveva fatto velocemente degli acquisti, poi si era ritrovata in difficoltà nel momento di cedere. erto può essere sorprendente il confronto con i tempi, non lontani, in cui pagava la clausola di chi voleva, tipo Higuain. Ma in questo momento la Juve è davvero in concorrenza con le grandi squadre europee sul mercato?»

I fondi messi a disposizione dalla società possono non bastare per tornare a vincere?

«Bisogna dire che non è il momento per fare follie. Ormai esiste un gruppo di poche società in Europa che si muove a livelli diversi e a cui non puoi fare concorrenza. Non è una questione solo di Juve, ma di sistema per il calcio italiano. E del resto non vedo giocatori che possono far fare una follia alla Juventus, a parte Pogba per il centrocampo»