Mauro stronca Dybala: “Voleva 10mln dalla Juve, 8 erano già troppi”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. E si parla di Paulo Dybala, ormai svincolato.

Intervista Mauro Dybala

“I presidenti si stanno rendendo conto che certi ingaggi non hanno senso. Non è per fare i moralisti, ma semplicemente basta rapportare il tipo di lavoro alle remunerazioni: voleva 10 milioni di euro dalla Juve, quando già 8 sarebbero stati troppi. Se lasci la Juventus non lo fai quasi mai per scelta tua. E mi viene da dire, senza paura di essere smentito, che mancherà più la Juve a Paulo che Paulo alla Juve”