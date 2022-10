Mauro: “Juve? Servirebbe Maradona e manco basterebbe”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, parla della situazione dei bianconeri ai taccuini della Gazzetta dello Sport.

Intervista Mauro Juve Maradona

In qualche modo bisogna uscirne: come?

«Per me la risposta deve arrivare sempre dal campo. E quindi dai giocatori e dall’allenatore. Un esempio? Darsi un sistema semplice. Io giocherei sempre con la difesa a tre, perché se hai Bonucci centrale, con il suo piede preciso, è come sfruttare un centrocampista in più. Se aspettiamo, invece, che la soluzioni passi per le giocate dei singoli, la vedo male: la Juve non ha un calciatore in grado di risolvere da solo. Servirebbe Maradona e forse non sarebbe abbastanza».