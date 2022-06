Mauro: “Se la Juve non aiuta Vlahovic non va da nessuna parte”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Mauro

«È necessario che arrivino più giocatori ad aiutare Vlahovic, perché per correre per lo scudetto lui non basta. Se resta un tridente Cuadrado-Vlahovic e Morata non è paragonabile all’attacco delle rivali milanesi. Certo, c’è Chiesa… Manca ancora un giocatore che ne aggiunga 15: allora hai un attacco da primi posti, altrimenti non vai lontano».

Ha suggerimenti?

«A me piacerebbe tanto vedere Vlahovic insieme a un’altra prima punta, sarebbe una svolta tattica interessantissima, con Chiesa all’ala destra, tre centrocampisti e quattro difensori».