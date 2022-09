“Ho parlato con Milik, mi ha detto…”, annuncio dalla Polonia

Tomasz Włodarczyk, collega polacco di “Meczyki.pl” a seguito della nazionale, parla a Tuttojuve dell’attaccante bianconero Arkadiusz Milik.

Intervista Milik

C’è un aneddoto carino che ti ha raccontato?

“Sì, mi ha detto che Szczesny lo aveva chiamato quando c’era stata la possibilità di trasferirsi dal Napoli alla Juventus. Questa volta, invece, in maniera piuttosto scaramantica, ha voluto avvertirlo all’ultimo in modo da non spoilerare nulla ed evitare finisse come la prima volta (sorride ndr)”.

Inevitabile la tua domanda sulla Juve, che ti ha raccontato sul trasferimento?

“E’ davvero molto contento per questo trasferimento, ha confessato di essere stato vicino in passato alla Juventus ma poi i due club non trovarono l’accordo. Stava per andare alla Roma, ma poi è andato a Marsiglia. Lì è riuscito a ricostruire la sua carriera e le sue prestazioni hanno convinto la Juve ad investire per lui. Arek ha ammesso di aver sentito parlare per la prima volta dell’offerta bianconera dopo aver incontrato il Nantes, non poteva dire di no a quella proposta. Era troppo importante”.