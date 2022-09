L’attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata polacca Meczyki.

Intervista Milik

“Sto bene con la maglia della Juventus, è un kit con dei bei colori e dei buoni sponsor. La mia scelta è stata rapida, è sempre stato il mio sogno di giocare in un club così grande. Depay? Sapevo che c’era un interesse per lui, ma nient’altro. Non mi sono chiesto perché non sia arrivato Depay, non avevo abbastanza informazioni e non era un mio problema”