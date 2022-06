Intervista Miretti: “Ho un sogno da realizzare con la Juventus”

Intervistato da “La Repubblica” e da “La Gazzetta dello Sport”, Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, affronta diversi temi sul suo futuro.

Intervista Miretti

I sogni – “Il primo è ovviamente quello di vincere questo Europeo Under 19. Debuttando con la maglia della Juventus ne ho realizzato un altro, mi piacerebbe vincere la Champions League con la maglia bianconera”

Sulla Juventus – “Allenarsi con i campioni come ho avuto la fortuna di fare io soprattutto negli ultimi 6 mesi alla Juve ti aiuta a crescere tecnicamente e a maturare. Si imparano i momenti di una partita: i giovani tendono sempre a spingere, anche quando magari la cosa migliore da fare sarebbe abbassare il ritmo. Quest’anno sono stati in tantissimi a darmi consigli: da Chiellini a Bonucci, ma ho instaurato un buon rapporto con tutti. Nel mio ruolo, però, è inevitabile guardare Locatelli più degli altri: mi colpisce il suo modo di vedere il gioco, e come riesce a capire in anticipo l’andamento di un’azione”