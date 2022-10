Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti si è raccontato nel format di Dazn “Piedi X Terra”. Di seguito, un piccolo estratto dell’intervista.

Intervista Miretti

“Io sono di Saluzzo, in provincia di Cuneo, ad un’ora da qua. Sono un po’ fighetti lì, io non sono di quella parte là, sono un po’ più da noi si dice “tamarro”, anche se non si vede. Il modo di vestire, di porsi, un po’ da provinciale. Non “spacconcello”. Orecchino tamarro? Questo no, ne ho qualcuno di più tamarro però”