Mitrovic: “Di Maria? Il mio preferito alla Juve è un altro!”

Aleksandar Mitrovic, attaccante del Fulham, parla della Juventus e del centrocampista serbo Filip Kostic alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Mitrovic su Kostic

Vlahovic, seppur per poche partite, ha provato anche il piacere degli assist di Di Maria…

«Di Maria è un campione, però è Kostic la mia ala preferita nella Juventus. Filip è uno dei migliori esterni con cui ho giocato: se lo metti nelle condizioni di sfruttare il suo potenziale, ti ripaga a suon di cross e assist. Non lo dico per amicizia, ma per esperienza: ho segnato diversi gol anche grazie a Kostic»