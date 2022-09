Moggi: “Alla Juve vittoria impedita per errore tecnico”

L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni su Juve-Salernitana.

Intervista Moggi

“Fossi stato ancora dirigente della Juventus avrei fatto ricorso dopo la partita con la Salernitana per far ripetere la partita. La Juventus non ha giocato bene, ma la vittoria gli è stata impedita per un errore tecnico, quindi avrei fatto ricorso. Nè Banti né Marcenaro sono stati allontanati, perché mancavano le immagini e quando queste mancano mancano non si può annullare un gol”