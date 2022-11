Dopo il sorteggio dei play-off di Europa League, il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Nedved sulla Juventus

“Una Juve che sta crescendo? Sì, diciamo che abbiamo affrontato bene le ultime di campionato dove non abbiamo subito gol. Abbiamo fatto bene ma non siamo messi ancora bene per quanto riguarda gli infortuni perché ci sono ancora troppi giocatori che sono fuori ma chi è sceso in campo ultimamente ha fatto molto molto bene”