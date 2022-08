Nedved non si nasconde: “Lavoriamo per completare la Juve”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato a Sky Sport il girone di Champions League pescato dai bianconeri ed il mercato.

Intervista Nedved

“È un girone piuttosto complicato, sono squadre per cui abbiamo grande rispetto. Il PSG non ha bisogno di presentazioni, con il Benfica non abbiamo uno score favorevole, siamo felici di affrontare il Maccabi in Israele dove non siamo potuti andare quest’anno.

Mercato? Noi abbiamo completato il nostro reparto offensivo con i giocatori che abbiamo ritenuto opportuni, per questo abbiamo preso Milik. Lavoreremo ancora sulla squadra per completare la rosa, non sappiamo se prenderemo altri giocatori perché abbiamo molti giocatori fuori per infortunio, ci crediamo e aspettiamo loro”