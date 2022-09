Nesta attacca De Ligt: “Vai e basta, al posto suo…”

L’ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera, soffermandosi sulla Juventus e sulle parole dell’ex bianconero De Ligt.

Intervista Nesta De Ligt

“Io certe dichiarazioni al posto di De Ligt non le avrei fatte. Ti hanno pagato 70 milioni, ti hanno voluto a tutti i costi, sei stato infortunato per tanto tempo. Vai al Bayern Monaco? Bene, vai e basta. Juventus? C’è una confusione più generale, da anni fanno un passo avanti e due indietro, manca una linea precisa, anche sul mercato. Non c’è chiarezza”