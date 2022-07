Intervista Neuer: “De Ligt? Ecco cosa penso di lui”

Intervistato dalla Bild, Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, incensa il nuovo acquisto del club bavarese, Matthijs de Ligt che in giornata sarà ufficializzato come nuovo calciatore del Bayern.

Intervista Neuer

“Il club ha fatto un grande acquisto con de Ligt. È davvero uno che può guidare la difesa, uno che ha carisma, è un grande difensore. Dalla mia sensazione, per come l’ho visto ultimamente, è molto vicino al calcio tedesco. Non credo che avrà bisogno di molto tempo per integrarsi. Porta semplicemente con sé qualità e valori. Le cose sono sempre andate bene per noi con i giocatori olandesi, ho giocato con alcuni di loro. È importante mostrare leadership in difesa, anche in termini di linguaggio del corpo, ed è quello che ha fatto molto David Alaba. Fondamentalmente, come difensore, sei grato quando hai giocatori che possono guidare da dietro”