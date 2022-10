L’ex Padovano stronca la Juve: “C’è poca qualità!”

L’ex calciatore bianconero, Michele Padovano, a TuttoJuve analizza il delicato momento della Juve.

Intervista Padovano

Seppur piccolo, la vittoria nel derby resta un passo in avanti.

“Vedo pochissima qualità nei giocatori, quelli che ci sono sembrano impauriti e fanno fatica ad esprimersi al meglio. La condizione fisica non è ottimale, mi auguro che la situazione possa sbloccarsi da un momento all’altro. Altrimenti diventerà tutto più difficile”.

Tornando per un attimo al derby, che cosa salviamo?

“Sicuramente Vlahović, è un giocatore a mio parere davvero molto importante. In questo momento è davvero difficile giocare come attaccante nella Juventus, perché sei sempre spalle alla porta e non vieni mai messo in condizione di esprimere tutte le qualità. Questo è il miglior modo per fare delle brutte figure. Io salverei lui e lo spirito dei suoi compagni, che è stato leggermente differente rispetto alla partita di Haifa. La Juve, chiaramente, deve proporre qualcosa in più, poiché deve mettere nella giusta condizione i giocatori importanti come il serbo. Qui farebbe fatica anche Haaland”.