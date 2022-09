Intervista Paredes: “Juve? Ho un sogno più grande”

Il centrocampista argentino della Juventus Leandro Paredes ha parlato a Espn raccontando così la sua decisione di passare alla Juve dal Psg.

Intervista Paredes

«La decisione di cambiare club prima del Mondiale è stata difficile a causa dell’adattamento. Devi prendere una decisione giusta. Avevo bisogno di minuti, per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi. Entrambe le cose erano importanti: avere minuti ed entrare in una grande squadra come la Juventus, che era uno dei miei sogni. Messi? Poter giocare con lui è stata una delle cose che mi ha fatto titubare, ma alla fine ho deciso di andare alla Juve per giocare di più. Chiudere la carriera al Boca è il sogno più grande che ho, ma adesso ho un contratto lungo con la Juve»