Intervista Pjanic: “Juve, ecco come puoi uscire dalla crisi”

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport sul momento del club bianconero.

Intervista Pjanic

«Sento sempre gli ex compagni e parlo ancora con tutti all’interno della Juve. È un periodo no, come ne ho passati anche io quando ero lì. Ma fidatevi di me: se ne esce e si può ancora vincere perché restano trentuno partite di campionato e tantissimi punti»

Pjanic, cosa ha pensato vedendo Bonucci e compagni, prima contro il Benfica e poi domenica a Monza, scusarsi davanti ai tifosi che contestavano?

«È la dimostrazione che i giocatori sono consapevoli della situazione. Calciatori e tifosi devono essere una cosa sola. È un senso di responsabilità prendersi i fischi della gente. Dispiace vedere la Juventus in questa situazione, ma un momento di crisi arriva sempre nell’arco della stagione»