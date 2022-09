Pogba a cuore aperto: “Devo dire una cosa ai tifosi Juve”

Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, si racconta a GQ in una intervista in cui si rivolge direttamente ai tifosi.

Intervista Pogba

“Ai tifosi prometto che lavorerò duro per tornare in campo il prima possibile, e per aiutare la squadra a raggiungere le vittorie che merita.

Mi piace affrontare le sfide del calcio e della vita, belle o meno che siano, con positività e sempre col sorriso. L’amore per il calcio e la voglia di tornare a giocare sono la molla che mi spinge ogni giorno a lavorare duro per tornare presto.

Avendo iniziato a giocare ad alti livelli molto giovane, sono abituato a gestire le voci. Fa parte del gioco: come atleti conviviamo con elogi e critiche settimanalmente, sapendo che dobbiamo mantenere un equilibrio e la concentrazione sul nostro lavoro”