Intervista Ravanelli: “Juve-Lazio? La decidono questi due”

Fabrizio Ravanelli, doppio ex della sfida tra Juventus e Lazio, non ha dubbi e ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Intervista Ravanelli

«Sarà una partita spettacolare. Milik e Di Maria potrebbero essere gli uomini decisivi del match. Mi auguro altrimenti trovi il gol Chiesa, se lo merita dopo un anno di sacrifici. Segnasse lui la rete decisiva, forse sarebbe il massimo».

La Juve può vincere la Serie A?

«Ad oggi il campionato è ingiocabile. Il Napoli in questo momento è nettamente superiore a tutti. Quindi la Juventus, così come Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Roma, deve solo pensare a conquistare più punti possibili. Nella sosta per il Mondiale, chi resterà qui dovrà lavorare sodo per una ripartenza a tutto gas»