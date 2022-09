Il centrocampista del Monza Nicolò Rovella, in prestito dalla Juventus, parla il giorno dopo la sconfitta dell’Under 21 azzurra contro l’Inghilterra.

Intervista Rovella

“Juventus? Sia io sia Allegri, con Cherubini e Nedved, abbiamo deciso che per me, avendo ancora 20 anni, la cosa più importante era giocare. In quel ruolo specifico, nelle grandi squadre, è difficile trovare continuità. Ho preferito andare a giocare, fare esperienza per essere un giorno più pronto per giocare ad alti livelli”