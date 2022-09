Sentite Sabatini: “Juve da scudetto, non me ne parlate”

L’ex direttore sportivo Walter Sabatini, durante il programma “Kickoff” su Dazn, si è espresso così sulla domanda in studio sulla possibile vittoria del campionato da parte della Juventus.

Intervista Sabatini

“Ancora possibile lo scudetto per la Juve? Si. Non me ne parlate perché mi ha grattato certi scudetti mai visti: con la Roma sono stato sopra di 7-8 punti e poi sono arrivato secondo. Perché questa Juventus non potrebbe vincere? Certo che può vincere. Quando avrà recuperato Pogba e Chiesa, che non so quando rientreranno, torneranno ad essere competitivi. Non pensate che la Juventus abbia già abdicato. La Juve combatterà”