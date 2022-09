Intervista Sabatini: “Paredes Juve? Devo dire una cosa”

Walter Sabatini, ex ds di Palermo, Roma e Salernitana, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando del centrocampista Juve Leandro Paredes.

Intervista Sabatini

«Leandro è il giocatore più verticale che io abbia mai visto. E proprio per questo sono straconvinto che sia il centrocampista ideale per quel Gattopardo di Allegri. Paredes pensa come Max, in verticale. È una caratteristica innata: o ce l’hai o non ce l’hai. Il passaggio interlocutorio di Leandro è sempre in avanti, per il trequartista o per la punta che indietreggia. E questo suo modo di fare consente alla squadra di guadagnare campo e avanzare di 20-30 metri. Del gioco di Paredes beneficiano soprattutto gli uomini di movimento. Quindi pure Vlahovic, che è abile ad attaccare la profondità».