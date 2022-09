Sconcerti distrugge la Juve: “Senza anima!”

In un’intervista rilasciata a calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato così il momento della Juventus.

Intervista Sconcerti

A Monza la Juventus ha toccato il fondo.

“Sì, ho visto una Juve senz’anima, senza idee, senza gioco”.



Uno scollamento totale.

“Ma io sono d’accordo con Arrivabene: non avrebbe senso esonerare adesso Allegri. Se c’è un progetto, c’è con lui”.



Alibi?

“Manca metà squadra. Per curiosità sono andato a rileggermi la formazione, una a caso, dell’ultima Juve che ha vinto lo scudetto, quella di Sarri”.



C’era Cristiano Ronaldo, c’era Higuain.

“Bonucci e Chiellini più giovani, Pjanic, Matuidi e Khedira a centrocampo. In panchina Dybala, Mandzukic, Rabiot. Beh, la Juve a Monza ha giocato con un centrocampo composto da Miretti, McKennie e Paredes. In panchina c’erano Barrenchea, Barbieri, Soluè, Fagioli. Già questo ti dà la fotografia di quello che è la Juve oggi”.