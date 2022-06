“Gatti? Ora nascono i problemi”. L’avviso di un ex Juve

Sergio Brio, ex difensore della Juventus, a Tuttosport elogia l’arrivo in bianconero del difensore del Frosinone Federico Gatti.

Intervista Brio su Gatti

«Se si gioca a Frosinone, una piazza piccola, è tutto più semplice, quando si arriva alla Juventus nascono poi i problemi. Si tratta di una squadra internazionale che ha vinto tanto e quindi può condizionarti dal punto di vista psicologico. Arrivi in sede e vedi tutte quelle foto, quelle Coppe e ti domandi “Ma dove sono finito? Sarà in grado io di sostituire il mio predecessore?”. Questo incide sul carattere. Gatti l’ho visto in Nazionale dove si è mosso discretamente ma è chiaro che alla Juventus si aprirà un nuovo capitolo con grandi campioni a cui dovrà cercare di carpire i segreti. Quando ti trovi in un ambiente più grande sotto tutti i punti di vista devi abituarti poco alla volta, non puoi pensare di integrarti perfettamente al primo colpo. Ci vorrà un po’ di tempo per ambientarsi al meglio»