Mohamed Sissoko, doppio ex della sfida Psg-Juve, a TuttoJuve parla in vista del match di Champions League.

Intervista Sissoko

Che partita sarà Psg-Juve?

“Per i bianconeri sarà una partita difficile, specialmente a livello difensivo per via di quei tre fenomeni lì davanti. Il Psg è una squadra che non fa fatica a trovare la via del gol, segna a raffica e crea tante occasioni a partita. Ma confido nella Juve”

Come finirà Psg-Juventus?

“Secondo me finirà 2-1 per la Juventus, tiferò per loro”