Fiorentina, Sottil: “Abbiamo schiacciato la Juve!”

Dopo l’1-1 contro la Juventus, l’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il match.

Intervista Sottil Juve

Non era facile andare subito sotto. Contenti del punto o arrabiati della mancata vittoria?

“Prendere gol subito non è facile perché ti da una mazzata a livello morale però ce lo siamo sempre detti e il mister ce lo dice spesso che anche se prendiamo gol dobbiamo rialzarci subito, nel secondo tempo abbiamo schiacciato la Juve. Quando inizi il campionato fa tanto caldo e questo non aiuta, la Juve si è messa a 5 ma abbiamo creato, abbiamo avuto due tre occasioni ma siamo contenti della prestazione sia nel primo che nel secondo tempo”