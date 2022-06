Intervista Szczesny annuncia: “Juve il mio ultimo club”

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni del quotidiano polacco Przeglad Sportowy della sua avventura in bianconero e dei suoi progetti per il futuro.

Intervista Szczesny

Sulla Champions – “La Champions League era alla nostra portata nelle prime due stagioni, poi siamo usciti con squadre contro cui non avremmo dovuto perdere. Ma questa è la Champions. I due anni senza Scudetto in Italia? Prima o poi doveva finire… dopo 9 anni di vittorie c’è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions”

Sul futuro – “La Juventus sarà il mio ultimo club? Sì. Ho ancora 3 anni di contratto e se mi vorranno tenere vorrei portarlo a termine. Ogni anno ci sono rumors di mercato, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta della Juventus”