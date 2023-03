Szczesny rivela: “Portiere? Era un ruolo che non volevo fare”

Il portiere polacco della Juventus Wojciech Szczesny ha rilasciato una intervista ai microfoni di Dazn.

Intervista Szczesny

“Portiere? Era un ruolo che non volevo fare, volevo divertirmi giocando a calcio. La prima volta che ho indossato i guanti ero molto giovane, ero con mio papà, avevo tipo 3-4 anni, però non mi piaceva per niente. Non mi piace ancora. Giocavo con mio fratello, ma ero scarso, ero la punta che non prende una palla. Dopo una mese l’allenatore mi ha detto: “Sei alto, tuo padre è un ex portiere perché non provi”. Ho provato ed è andata abbastanza bene”