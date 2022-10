Bologna, Motta: “Juve? Ci hanno messo in difficoltà”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato così la sconfitta all’Allianz Stadium, contro la Juventus, ai microfoni di Dazn.

Intervista Thiago Motta

Come giudica la prova del Bologna?

“Oggi è stato difficile, contro una squadra che ha fatto bene. Il gol preso in contropiede ha cambiato tantissimo, così come il gol prima dei tre cambi. La sconfitta è meritata”.

Stasera non vi siete mai accesi.

“La Juventus ha iniziato molto forte e ci ha messo in difficoltà. Non riuscivamo a uscire e, nelle poche occasioni in cui l’abbiamo fatto, si sono difensi bene. Dobbiamo migliorare con la palla e senza. Stasera ho comunque visto anche cose positive e dobbiamo pensare alla gara con al Sampdoria”