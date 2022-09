Sentite Toni: “Problema Vlahovic, fatica a giocare con Milik!”

Luca Toni, campione del mondo 2006 ed ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di Dusan Vlahovic ed Arkadiusz Milik.

Intervista Toni

“Vlahovic sta pagando il momento negativo della Juve. È in difficoltà, come tutta la squadra. In più fa fatica a giocare con Milik: hanno più o meno le stesse caratteristiche, e quando giocano insieme il polacco segna e lui no. E questo per lui rappresenta un problema”

Milik dunque può essere uno sprone o rappresenta solo una complicazione per Vlahovic, che forse per la prima volta si vede al fianco un “rivale”?

“Milik è un giocatore importante e un valore aggiunto per la Juve, che sa giocare per se stesso e per la squadra, e per Dusan deve essere uno stimolo a migliorarsi, a crescere, a fare quel salto di qualità indispensabile per entrare fra i top d’Europa. È inevitabile che sia anche un rivale, ma ben venga per Vlahovic: la concorrenza in una grande squadra è condizione normale e necessaria. Quando io giocavo al Bayern c’erano Klose, Poborski, Mario Gomez, che mi hanno dato una grande spinta a migliorarmi. Ora sta a Vlahovic dimostrare di essere il più forte”