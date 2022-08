Trevisani avverte: “Ecco cosa rischia la Juve in Champions”

Il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani ha analizzato il girone della Juventus: “É il secondo girone più difficile tra quelli delle italiane, dietro soltanto a quello dell’Inter, poi vengono quelli di Napoli e Milan”.

Intervista Trevisani

“É vero che la Juve è imbattuta contro il Paris Saint-Germain in Europa (8 vittorie e 2 pareggi), ma non l’ha mai affrontato in Champions. Poi ci sono Maccabi e Benfica, con gli israeliani c’è da fare bottino pieno, ma i lusitani potrebbero essere un problema e credo che contro di loro si deciderà la qualificazione dei bianconeri”