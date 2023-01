Tuttosport, l’ex direttore: “Pogba e Cuadrado fuori luogo!”

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore TuttoSport, parlando dei calciatori Juve Paul Pogba e Juan Cuadrado.

Pogba e Cuadrado fuori luogo

“Juventus? Si presenta male a questi confronti. Nel calcio è sempre pericoloso, l’abbiamo vissuto coi Mondiali 2006: da situazioni molto difficili, si crea coesione. Ho qualche perplessità, il bandolo della matassa rimasto nelle mani di John Elkann ha fatto deflagrare i riferimenti sportivi della società. Queste vacanze un po’ fuori luogo di Pogba e Cuadrado, non hanno dato una bella immagine sui social. Arriva la Juventus che è al terzo posto dopo una serie positiva, ma bisognerà vedere come sarà in grado di amalgamare tutta una formazione basata sui giovani”