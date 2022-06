“Ho in mente solo la Juve”. Vlahovic fa sognare i tifosi

Il punto fermo dell’attacco bianconero resta ancora Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo continua a lanciare messaggi d’amore alla Juve in una intervista al Telegraph.

Intervista Vlahovic

Sulla Juventus – «Forse il mio agente sapeva dell’offerta dell’Arsenal, ma non ne ho mai parlato con nessuno. Avevo solo un club in mente perché la Juventus è la Juventus. Non c’è altro da dire. E ora mi sento onorato di indossare questa maglia. È incredibile ogni volta che lo indosso. Mi identifico decisamente con il suo dna. Quando vieni qui non ti arrendi mai, combatti tutto il tempo, fai i sacrifici. Questo era quello che stavo cercando».

Sul paragone con Ibrahimovic – «Confrontare giocatori con grandi campioni che hanno segnato 400-500 gol in carriera, che hanno vinto 20 o 30 titoli, è un po’ ingiusto. Non mi infastidisce ma è anche vero che quando si fanno quei tipi di paragone, poi le aspettative sono esaltate e se sbagli vieni criticato. Tutti abbiamo il diritto di sbagliare, siamo umani. Voglio avere la mia carriera. Non mi sento ancora un grande giocatore ma sto lavorando per diventarlo».